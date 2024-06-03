【美品】HANAE MORI 2way キルティングバッグ ショルダーバッグ

森英恵HANAEMORIハエモリの上品なキルティングバッグです。2wayバッグでチェーンの長さが変えれるため、ハンドバッグでもショルダーバッグとしても使え多機能的です！珍しい綺麗な水色でこれからの季節の普段使いの他、パーティー、結婚式などフォーマルなシーンにも最適です。メルカリにもない貴重な商品です。◎ブランドHANAEMORIハナエモリ森英恵◎カラー水色、金具:ゴールド◎サイズ幅18cm高さ16cm幅7.5cmマチがあるため、最大幅10cmくらいになるため、出し入れしやすいです。チェーン 約120cm多少の誤差はあるかもしれません。◎素材レザー 牛革2回のみの使用で大切に保管してあったものなので、きれいだと思いますが、長期自宅保管品になります。ご理解いただける方よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。即購入オッケーです！ご購入の際はプロフをご確認ください。#森英恵#モリハナエ#ハンドバッグ#バッグ#水色バッグ#ショルダーバッグ#キルティングバッグ#HANAEMORI#2wayバッグ#結婚式バック#バック#パーティーバッグ#入学式バッグ素材...牛革(本革)



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