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【美品】HANAE MORI 2way キルティングバッグ ショルダーバッグ
商品番号 U79374944633
商品名

【美品】HANAE MORI 2way キルティングバッグ ショルダーバッグ
ブランド名 ハナエモリ
特別価格 税込 4,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

森英恵HANAEMORIハエモリの上品なキルティングバッグです。2wayバッグでチェーンの長さが変えれるため、ハンドバッグでもショルダーバッグとしても使え多機能的です！珍しい綺麗な水色でこれからの季節の普段使いの他、パーティー、結婚式などフォーマルなシーンにも最適です。メルカリにもない貴重な商品です。◎ブランドHANAEMORIハナエモリ森英恵◎カラー水色、金具:ゴールド◎サイズ幅18cm高さ16cm幅7.5cmマチがあるため、最大幅10cmくらいになるため、出し入れしやすいです。チェーン　約120cm多少の誤差はあるかもしれません。◎素材レザー　牛革2回のみの使用で大切に保管してあったものなので、きれいだと思いますが、長期自宅保管品になります。ご理解いただける方よろしくお願いします。神経質な方はご遠慮ください。即購入オッケーです！ご購入の際はプロフをご確認ください。#森英恵#モリハナエ#ハンドバッグ#バッグ#水色バッグ#ショルダーバッグ#キルティングバッグ#HANAEMORI#2wayバッグ#結婚式バック#バック#パーティーバッグ#入学式バッグ素材...牛革(本革)
http://narcologia.ru/goods/marshal713680.html
http://narcologia.ru/goods/recycling695114.html
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ハナエモリ ショルダーバッグ(レディース)の通販 200点以上 | HANAE ...

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