「サイズ90」と「サイズ85」と「サイズ90」

#YYサイズ90出品商品はこちらをタップ最後1枚1、フォロー割引していますフォロー様限定で値下げします値下げご希望の方はフォロー後に、コメントしてください2、複数購入で値下げします例:2枚でしたら、総額マイナス200円優れた吸湿速乾性を持つCoolMax（クールマックス）(R)のスムース素材を使用。サラっと快適な上に、ソフトで軽量。日常使いにおすすめのシリーズです。お手入れが簡単なのもうれしいポイント。ボディラインを美しくみせるシンプルなスリップ。ストラップは三角形のとめぐのデルタマジック。肩かたストラップがずれおちにくく、快適な着ごこちです。■ストラップ:付け替え不可。アジャスターあり(調節可能)■トップバストサイズ:[90]：87.5-92.5cm■スリップ丈:80cm製造番号10171035定価6600円新品タグ付き国内正規品同梱発送可能即日発送可能在庫1枚、再入荷なし



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