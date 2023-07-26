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美品☆hysteric glamourロゴキャミソール
商品番号 F83389102073
商品名

美品☆hysteric glamourロゴキャミソール
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 4,644 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⚫︎変動なければ終了します画像の出品使用感あり破れなし色褪せあり20年以上前に購入したものです神経質な方はご遠慮くださいrose_skull_hys他にもhys出品してます基本20年前に買った着て無い服です　　　↓↓#rose_skull_hys本日限り13,999円→現在最終価格値下です＊長期自宅保管の為、退化、スレ、傷などあり見落としあるかもしれません。神経質な方はご遠慮お願い致します。#hys2023/07/26カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カップ···カップなし季節感···夏、秋
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