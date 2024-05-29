トミーゴルフ レディース ポロ 黄色 特注刺繍入り

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トミーヒルフィガーゴルフから特注刺繍入りレディースポロシャツを出品します。上品なシャツに仕上がっています。素材はコットン97％,伸縮素材3％です。トミーゴルフに依頼して入れた特注ロゴです。左胸に特注刺繍があり、さらに左袖に小さなフラッグ刺繍があります。サイズはXS、Sです。XSサイズ 肩幅37センチ、身幅43センチ、着丈58センチ。Sサイズ 肩幅37センチ、身幅44センチ、着丈59センチ。同じモデル、色違いをお求めの方。2着で11400円、3着で16500円とさせていただきます。色によってはサイズ完売しておりますので必ずコメントにてご質問お願いいたします。新品未着用ですが少し古いモデルです。ご了承の上お願いいたします。送料は全国無料です。よろしくお願いいたします。