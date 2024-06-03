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ラルフローレン　ポロシャツ　ネイビー　ボーダー　リメイク　　flower
商品番号 I27940018471
商品名

ラルフローレン　ポロシャツ　ネイビー　ボーダー　リメイク　　flower
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

flowerにて購入しました。古着。ポロラルフローレンのボーダーのポロシャツをリメイクしたものです。購入したものの着用する機会がなかったため出品します。
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