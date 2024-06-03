- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- 泥大島紬 着物リメイク プルオーバー 身幅58センチ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
茶泥大島紬の着物で七分袖のプルオーバーを作成しました。薄地で柔らかくサラッとした大島紬です。ギャザーは肩に寄せてあります。パフスリーブなので締め付けず二の腕をカバーします。ブラウスとしても、長袖の上にスモッグの様にも着れます。身幅58センチくらい着丈62センチくらい年代物の着物ですので色褪せ部分は多少ございます。小さなシミや傷等もあるかもしれません。神経質なかたや気になる方はご購入をお控え下さい。素人のハンドメイドです。縫製に完璧を求められる方はご購入をお控え下さいませ。#チュニック#正絹#洗い張り#お召#着物リメイク#大島紬#ハンドメイド
http://narcologia.ru/goods/monophonic307012.html
http://narcologia.ru/goods/influenza138593.html
http://narcologia.ru/goods/Addict84918.html
茶泥 アンティーク 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバーの ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
BCBGMAXAZRIA - 数回のみ使用 BCBGマックスアズリア オールインワンの ...
BCBGMAXAZRIA - 数回のみ使用 BCBGマックスアズリア オールインワンの ...
ensuite - エンスィート／ ストライプ⭐︎ チュニックシャツの通販 by ...
大島紬の長着をリメイク！「プルオーバー」の作り方 - コラム - 緑のgoo
使い勝手の良い 大島紬 作務衣 母の日 限定限り 葡萄弦模様 泥大島紬 ...
売り切り御免！】 L0191 センソユニコ 慈雨 チュニック チュニック ...
http://narcologia.ru/goods/monophonic307012.html
http://narcologia.ru/goods/influenza138593.html
http://narcologia.ru/goods/Addict84918.html
茶泥 アンティーク 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバーの ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
アンティーク 泥染 大島紬 着物リメイク パフスリーブ プルオーバー 七 ...
BCBGMAXAZRIA - 数回のみ使用 BCBGマックスアズリア オールインワンの ...
BCBGMAXAZRIA - 数回のみ使用 BCBGマックスアズリア オールインワンの ...
ensuite - エンスィート／ ストライプ⭐︎ チュニックシャツの通販 by ...
大島紬の長着をリメイク！「プルオーバー」の作り方 - コラム - 緑のgoo
使い勝手の良い 大島紬 作務衣 母の日 限定限り 葡萄弦模様 泥大島紬 ...
売り切り御免！】 L0191 センソユニコ 慈雨 チュニック チュニック ...