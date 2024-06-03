泥大島紬　着物リメイク　プルオーバー　身幅58センチ

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大島紬の長着をリメイク！「プルオーバー」の作り方 - コラム - 緑のgoo



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茶泥大島紬の着物で七分袖のプルオーバーを作成しました。薄地で柔らかくサラッとした大島紬です。ギャザーは肩に寄せてあります。パフスリーブなので締め付けず二の腕をカバーします。ブラウスとしても、長袖の上にスモッグの様にも着れます。身幅58センチくらい着丈62センチくらい年代物の着物ですので色褪せ部分は多少ございます。小さなシミや傷等もあるかもしれません。神経質なかたや気になる方はご購入をお控え下さい。素人のハンドメイドです。縫製に完璧を求められる方はご購入をお控え下さいませ。#チュニック#正絹#洗い張り#お召#着物リメイク#大島紬#ハンドメイド