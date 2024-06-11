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大きいサイズ レディース トップス　オフショルダー　2WAY 春夏 新品 半袖
商品番号 D40910165717
商品名

大きいサイズ レディース トップス　オフショルダー　2WAY 春夏 新品 半袖
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 1,792 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズレディーストップス　オフショルダー　2WAY春夏秋新品半袖【L】バスト約96cm丈約53cm肩幅約35cm袖丈約28cm【XL】バスト約102cm丈約54cm肩幅約36.5cm袖丈約29cm【XXL】バスト約108cm丈約55cm肩幅約38cm袖丈約30cm【3XL】バスト約114cm丈約56cm肩幅約39.5cm袖丈約31cm【4XL】バスト約120cm丈約57cm肩幅約41cm袖丈約32cm※平置きで採寸の為、2-3CMの誤差が生じる場合がございます■■レディス　マタニティ　婦人服　ゆったり　トレンド　LL3L4L5Lフリーサイズ　#もちろん国内発送　韓国　古着　新作おおきいさいず　ぽっちゃり　可愛いセール値下レトロ　#レディース大きいサイズ　#夏服　新品　送料込み　原宿#離島沖縄でも追加料金は不要です　レディース大きいサイズレディース#春服　#ゆったり　#静岡県以外からの発送は返金します　送料無料#大きいサイズ春物　秋物ゆったり　アウター　#オーバーサイズ　611#sedmvm3610617
http://narcologia.ru/goods/browse732991.html
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