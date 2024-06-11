S295フリークスストア半袖シャツブラウスストライプホワイト白コットンリネン綿麻

◇商品説明・FREAK'SSTOREのストライプシャツです。・首元があいたスキッパーデザインがスタイルよく見せてくれます。・袖丈が短すぎず二の腕を出すのが気になる方にもオススメです。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈63.5/58/62/-◇素材感・状態やや張り感のあるコットン、リネン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラー柄ストライプホワイト白麻ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品してます。↓↓↓検索にお使いください。レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。SH-295230807



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