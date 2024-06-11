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S295フリークスストア半袖シャツブラウスストライプホワイト白コットンリネン綿麻
商品番号 N37094200894
商品名

S295フリークスストア半袖シャツブラウスストライプホワイト白コットンリネン綿麻
ブランド名 フリークスストア
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◇商品説明・FREAK'SSTOREのストライプシャツです。・首元があいたスキッパーデザインがスタイルよく見せてくれます。・袖丈が短すぎず二の腕を出すのが気になる方にもオススメです。◇サイズfreesizeSML共通サイズ肩幅/身幅/着丈/袖丈63.5/58/62/-◇素材感・状態やや張り感のあるコットン、リネン素材目立つダメージはなくまだまだ着用頂けます◇カラー柄ストライプホワイト白麻ユナイテッドアローズ、トゥモローランド、Theory、BEAMS、SHIPS、ZARA等のセレクト系が好きな方におすすめです。春夏秋冬半袖長袖オールシーズン出品してます。↓↓↓検索にお使いください。レディース商品一覧#ちゃんまるれでぃーすトップス商品一覧#ちゃんまるとっぷすあくまでも古着、自宅保管品です。ご理解の上、ご購入をお願いいたします。SH-295230807
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