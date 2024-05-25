ピンキーアンドダイアン　Mサイズ　ブラウス　黒　袖フリル　光沢　ストレッチ

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Ｎｏ．03073❥古着なので全て1点ものになります。気になったら早い者勝ちです！値下げ交渉も大歓迎！＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊■商品情報・ブランド：PINKY\u0026DIANNE・色柄：黒 ブラック（色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ）・サイズ表記：M・状態ランク：A□状態ランクNタグ付き新品S新品ではないが状態が非常にいい商品A多少の使用感はあるが状態のいい商品Bわずかな汚れはあるが目立つ傷や大きな汚れがない商品C着用に問題はないが目立つダメージ、汚れがある商品D使用感があり大きなダメージがある商品#そらちゃんのレディース□素材写真をご確認ください□平置きサイズトップス着丈:55肩幅:36身幅:41袖丈:10総丈:ウエスト:股上:股下:裾幅:渡り幅:※若干の誤差ははあるかもしれませんがご了承ください。□状態写真をご確認ください□注意事項❥落札後のご意見は対応が難しいことがありますので理解した上でのご購入をお願いいたします♪❥こちらの不備などによる場合は返品対応をとらせていただきます。❥発送方法は安心のメルカリ便を採用しております♪❥保管上または梱包でのシワはご容赦ください。❥古着を中心に取り扱っており、人が確認を行なっているため、汚れ等の見落としはご了承くださいませ。特に状態に敏感な方のご入札はお控えください。❥商品デザイン、状態には主観を伴う表現を使用している場合がございます。受け止め方に個人差があることをご了承ください。❥ヴィンテージ、vintage、古着、古着女子、ふるじょ、古着男子、大人可愛い、ナチュラル、ノームコア、女っぽ、ジェンダーレス、ビッグロゴ、海外ガール、フーデットパーカー、ワンピース、ニット、スウェット、セットアップ、スカート、パンツ、フォーマル、など幅広く取り扱いしております。不明な点がありましたらお気楽に、ご質問ください^^カラー···ブラック袖丈···袖なし柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬