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XL☆Simone Perele　シモーヌ ペレール　フランス高級キャミソール黒
商品番号 L95646982768
商品名

XL☆Simone Perele　シモーヌ ペレール　フランス高級キャミソール黒
ブランド名 シモーヌぺレール
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他でも販売中の為売り切れの可能性ありますSimonePereleシモーヌペレール#まりか♪XL国内サイズXL目安（海外表示サイズXL）(広げた写真はLサイズの物です）国内相当サイズも目安に記載いたしましたが、参考程度にお願い致します。海外サイズご存じの方お願いいたします※紙タグに書き込みや半分カットもあります海外購入品、店頭販売されていた商品です新品未使用ですが、デパートでの購入レベルお望みの方、紙タグ損傷あり、小さな傷や汚れ等など気にされる方のご入札御断りいたします柄・デザイン...無地カラー...ブラックカップ...カップなし
http://narcologia.ru/goods/choice906185.html
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