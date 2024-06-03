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商品詳細
他でも販売中の為売り切れの可能性ありますSimonePereleシモーヌペレール#まりか♪XL国内サイズXL目安（海外表示サイズXL）(広げた写真はLサイズの物です）国内相当サイズも目安に記載いたしましたが、参考程度にお願い致します。海外サイズご存じの方お願いいたします※紙タグに書き込みや半分カットもあります海外購入品、店頭販売されていた商品です新品未使用ですが、デパートでの購入レベルお望みの方、紙タグ損傷あり、小さな傷や汚れ等など気にされる方のご入札御断りいたします柄・デザイン...無地カラー...ブラックカップ...カップなし
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XL☆Simone Perele シモーヌ ペレール フランス高級キャミソール黒 | フリマアプリ ラクマ
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Simone Perele - L☆Simone Perele シモーヌ ペレール フランス高級 ...
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