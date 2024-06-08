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ダブルスタンダードクロージング　チュールタンクトップ　ダブスタ
商品番号 I87013143728
商品名

ダブルスタンダードクロージング　チュールタンクトップ　ダブスタ
ブランド名 ダブルスタンダードクロージング
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DoubleStandardClothingチュールタンクトップcol.黒定価16800円size.36身幅41着丈65素材本体　リヨセル63%綿20%ポリエステル17%チュール　ポリエステル100%裾テープ　ポリエステル100%ダブスタらしく、とても可愛くて人気のアイテムでした。自宅保管であったことをご理解いただける方にお願いします神経質な方はご遠慮ください。
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