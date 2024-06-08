ダブルスタンダードクロージング　チュールタンクトップ　ダブスタ

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DoubleStandardClothingチュールタンクトップcol.黒定価16800円size.36身幅41着丈65素材本体 リヨセル63%綿20%ポリエステル17%チュール ポリエステル100%裾テープ ポリエステル100%ダブスタらしく、とても可愛くて人気のアイテムでした。自宅保管であったことをご理解いただける方にお願いします神経質な方はご遠慮ください。