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友人の結婚式と仕事でパーティーの時に着ましたがそれ以降は着る機会が無いので出品してします。サイズ感はM〜Lくらいだと思います。袖ではなくて上から羽織がついているタイプでカットソーとしても使えます。二の腕が気になる方にもおすすめ。お呼ばれの時にはおすすめですがデニムなどとカジュアル使いもおすすめです。テイスト・シーン···結婚式、キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い色···ホワイト