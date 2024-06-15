ルイヴィトン　LV マフラー　赤　M72432 ロゴマニア　ルビー　レッド　美品

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LOUISVUITTONルイヴィトン生産国イタリア製M72432柔らかく暖かいシルク\u0026ウールの混紡素材を使用し、ジャカード織りの技法でルイ・ヴィトンのアイコニックなモノグラム・パターンを再解釈した「マフラー・ロゴマニア」。濃い色と薄い色合いの組み合わせがスタイリッシュで、日常使いに最適なスカーフです。ロングフリンジで仕上げました。173x31cm(幅x高さ)素材：ウール94％、シルク6％ジャカード織りモノグラム・パターンフリンジ仕上げドライクリーニングのみ大切に保管していましたが、あまり使っていないため出品します❤︎綺麗な状態です^^即購入okカラー···レッド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）他にもCHANEL、エルメス、ヴィトン、DIOR、ドルガバ、カルティエのアクセサリーや洋服、CHANEL、プラダのバッグ、靴など多数出品しております❤︎