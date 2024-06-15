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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトン生産国イタリア製M72432柔らかく暖かいシルク\u0026ウールの混紡素材を使用し、ジャカード織りの技法でルイ・ヴィトンのアイコニックなモノグラム・パターンを再解釈した「マフラー・ロゴマニア」。濃い色と薄い色合いの組み合わせがスタイリッシュで、日常使いに最適なスカーフです。ロングフリンジで仕上げました。173x31cm(幅x高さ)素材：ウール94％、シルク6％ジャカード織りモノグラム・パターンフリンジ仕上げドライクリーニングのみ大切に保管していましたが、あまり使っていないため出品します❤︎綺麗な状態です^^即購入okカラー···レッド柄・デザイン···プリント（ロゴなど）他にもCHANEL、エルメス、ヴィトン、DIOR、ドルガバ、カルティエのアクセサリーや洋服、CHANEL、プラダのバッグ、靴など多数出品しております❤︎
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit121886.html
http://narcologia.ru/goods/choice125385.html
http://narcologia.ru/goods/hesitantly825884.html
ルイヴィトン LV マフラー 赤 M72432 ロゴマニア ルビー レッド 美品-
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美品★正規品 20年 LOUIS VUITTON ルイヴィトン M72432 エシャルプ ロゴマニア モノグラム シルク混 ニットマフラー ルビー レッド 赤 伊製 | フリマアプリ ラクマ
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美品△伊製 LOUIS VUITTON ルイヴィトン 2018年 M72432 エシャルプ ロゴマニア モノグラム柄 シルク混 ニットマフラー ルビー レッド 赤色
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新しく着き ルイヴィトン □極美品□ エシャルプロゴマニア 赤 ルビー ...
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