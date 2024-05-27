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ポケモンカード151 カードファイルセット
商品番号 G33484771535
商品名

ポケモンカード151 カードファイルセット
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボックスパックシングル···パックボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード151カードファイルセット新品、未開封カードファイル2個　未開封exスタートデッキ5個　新品、未開封カードファイルセットにはパックも付属しております。もちろん未開封なのでエリカの招待などの高レアカードも封入されているかも？現在入手困難な商品のためお値引きには対応しておりません。よろしくお願いします。セット販売もしておりますので是非当方ページもご覧ください。
http://narcologia.ru/goods/enquire744989.html
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