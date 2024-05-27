ポケモンカード151 カードファイルセット

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商品詳細
ボックスパックシングル···パックボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)種類···ポケモンカード(ポケカ)ポケモンカード151カードファイルセット新品、未開封カードファイル2個 未開封exスタートデッキ5個 新品、未開封カードファイルセットにはパックも付属しております。もちろん未開封なのでエリカの招待などの高レアカードも封入されているかも？現在入手困難な商品のためお値引きには対応しておりません。よろしくお願いします。セット販売もしておりますので是非当方ページもご覧ください。
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