ATAOアタオDollyドリー2wayバッグお仕事バッグに最適なATAOのハンドバッグ。ショルダーベルト付き。真木よう子さんや戸田恵梨香さんもテレビドラマ内で持っていたと公式サイトにも出ていましたので、とても人気があったモデルです。配色も大人っぽく、素敵です。3色ある中で1番人気のようでした。★素材:牛革(外装)、コットン(内装)★ポケット:内側ポケット×2内側ファスナーポケット×1外側ファスナーポケット×2＊外側ファスナーポケットは余裕を持ってA4クリアファイルが入ります。★サイズ(外寸)約35cm×約25cm×約13cmベルトの長さ:68cm持ち手高さ:14cm（ベルトは取り外し可能です。)仕事を辞めたので使う機会がなくなり断捨離で出品です。何度かしか使っていないので革の傷はなくそこも綺麗です。使用に伴うシワが少しある程度で、状態は良いものだと思います。オールレザーで、定価は47300円でした。断捨離中他にも新品や美品を多数出品しています。#ATAO#アタオ#レザーバッグ#ビジネスバッグ#お仕事バッグ#テレビドラマ使用#戸田恵梨香#真木よう子#ハンドバッグ#ショルダーバッグ



美品 ATAO アタオ Dolly ドリー 2wayバッグ 仕事ビジネスバッグ 【500 ...



美品 ATAO アタオ Dolly ドリー 2wayバッグ 仕事ビジネスバッグ 【500 ...



美品 ATAO アタオ Dolly ドリー 2wayバッグ 仕事ビジネスバッグ 【500 ...



ATAOアタオ ドリー 2wayバッグ ブラック レザー A4可-



ATAOアタオ ドリー 2wayバッグ ブラック レザー A4可-



純正特売中 あい様専用 ATAO アタオ Dolly ドリー 2wayバッグ ビジネス ...



ATAOアタオ ドリー 2wayバッグ ブラック レザー A4可-



ATAOアタオ ドリー 2wayバッグ ブラック レザー A4可-



美品 ATAO アタオ Dolly ドリー 2wayバッグ 仕事ビジネスバッグ 最新 ...



美品 ATAO アタオ Dolly ドリー 2wayバッグ 仕事ビジネスバッグ 愛用 ...



A4サイズ対応バッグ☆ドリー | ATAO(アタオ) | ATAO 新宿店 | スタジオ ...



ATAO アタオ ドリー ショルダーバッグ ハンドバッグ グレー 大容量 ...



美品 ATAO アタオ Dolly ドリー 2wayバッグ 仕事ビジネスバッグ 最新 ...



人気カラーの ATAO ドリー ショルダーバッグ ドリー トート 2way A4 ...



美品 ATAO アタオ Dolly ドリー 2wayバッグ 仕事ビジネスバッグ 最新 ...