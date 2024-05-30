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スナイデル/ワンピース
商品番号 W32847919674
商品名

スナイデル/ワンピース
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スナイデルのワンピースです。細かいプリーツたっぷりで縦ライン強調できます。後ろは背中がちらっと見える感じがとってもかわいいです！！！結婚式二次会用に1.2回着用しました。汚れはありません。生地感的にオールシーズン使えると思います。状態きれいです。
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