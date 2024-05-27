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- 大正琴☆古賀政男大正琴 国民栄誉賞授賞30周年記念
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商品詳細
古賀政男大正琴 国民栄誉賞授賞30周年記念数年使用していましたが、その後は自宅にて保管していました。①と④の弦も一緒に送ります。種類...大正琴アクセサリー・パーツ...弦、ケースアクセサリー・パーツ...ピック
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