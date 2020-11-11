フレッドペリー ジャージ トラックジャケット S 刺繍 ダブルライン　ネイビー

フレッドペリーの定番ジャージになります。ネイビーベースのピンク2ライン仕様。ワンポイントのロゴ刺繍、男女問わず着用可能です。数年前に新品で購入し、ここ数年は全く着用せず自宅保管してました。今回断捨離の為出品致します。サイズ:XS〜S相当カラー:ネイビー×ピンクラインポルトガル製着丈:約57cm袖丈:約74cm身幅:約46cm※多少の誤差はご了承願います。ペットなし、タバコなし非喫煙です。まだまだ全然着用出来るレベルのお品になります。こちらは中古品になります。タグ文字擦れや多少の解れ等自宅保管品をご理解の上よろしくお願い致します。神経質な方はご購入をご遠慮下さい。



FRED PERRY トラックジャケット ジャージ フレッドペリー | フリマアプリ ラクマ



［超希少！！］ フレッドペリー トラックジャケット ジャージ ブルー 刺繍



フレッドペリー グリーン セットアップ/ジャージ (メンズ)の通販 47点 ...



希少】フレッドペリー ベロア ジャージ M グリーン 緑 ゴールド 刺繍 ...



フレッドペリー くま セットアップ/ジャージ (メンズ)の通販 60点 ...



激レア】フレッドペリー ポルトガル製 ジャージ S 茶色 ブラウン ...



Taped Track Jacket(S 198：BLACK): | FRED PERRY JAPAN | フレッド ...



フレッドペリー グリーン セットアップ/ジャージ (メンズ)の通販 47点 ...



Amazon | [フレッドペリー] コントラストテープ トラックジャケット ...



FRED PERRY - フレッドペリー ジャージ トラックジャケット Lイエロー ...



ジャージ トラックジャケット



［超希少！！］ フレッドペリー トラックジャケット ジャージ ブルー 刺繍 | フリマアプリ ラクマ



Taped Track Jacket



RAF SIMONS[ラフシモンズ] | FRED PERRY別注 月桂樹ロゴ刺繍ハイネック ...



希少】フレッドペリー ベロア ジャージ M グリーン 緑 ゴールド 刺繍 ...