エストネーション⭐︎美品⭐︎人気ワンピース

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商品詳細
エストネーションウエストリボンシャツワンピース定価¥30800サイズ:38M状態:一度のみ着用。使用感少なく美品です色:ネイビー身幅：51肩幅：47.5袖丈：19.5着丈：112素材:綿100%日本製シャープな襟元のデザインがポイントのタイプライターのワンピースです。デコルテが綺麗に見えます。程よく体から離れる分量感がより華奢に女性らしく見せてくれ、1枚でサマになります。#エストネーション#ワンピ
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