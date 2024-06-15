✨新品未使用✨アーバンリサーチ　デニムシャツ　長袖　インディゴ　フリーサイズ

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■使用状況 新品未使用 タグ付き購入していつか着ようとずっと保管したままだったため出品します■ブランド URBANRESEARCH アーバンリサーチ ¥8,925のお品■カラー インディゴ ブルー系 青■サイズ ONESIZE(フリーサイズ)■柄 無地■素材 コットン100%■デザイン 長袖 柔らかいデニム素材エアコンの効いた室内でサッと羽織として重宝しそうです■サイズ(平置、※素人採寸)約(cm)着丈 60cm(襟の付根～)身幅 45cm(脇下)肩幅 35cm袖丈 57cm◆購入先 池袋店舗┈┈┈┈┈┈┈◆ご注意・端末や環境により実物の色味と違う場合がございます。・年代によりサイズ感が異なる場合がございます。・素人による検品なので傷や汚れなどの見落しはご了承ください。・コンパクトに畳んで発送いたします。畳シワはご了承ください。・圧縮して発送の場合お手元に届きましたら形を整えてください。・イメージと違った等の理由での返品はお受けできません。・あくまで中古品です。ご了承いただけましたらご検討ください。・匿名配送 即購入OKタバコ、ペットなし・ID記載希望はご購入前にお知らせください。購入後はお受け致しま色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント素材···コットン(綿)テイスト・シーン···カジュアル