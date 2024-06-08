60's vintage ビンテージ　McGREGOR 半袖シャツ　チェック柄

ご覧いただきありがとうございます！◆この商品について...◇ブランド:McGREGOR◇サイズ:S肩幅約43cm×身幅約51.5cm×着丈約54.5cmとなります。 (多少の誤差はご了承下さい)◇カラー:ブラウン系※撮影状況や光の当たり具合、ご覧になる環境（ＰＣのモニタやスマホの画面）などにより、色合いが異なって見える場合があります。◇素材:ポリエステル×コットン着用に支障のある大きなダメージはありませんが、それなりの経年劣化、色褪せ、使用感等々はあります。古着をご理解の上、状態は画像を拡大してよくご確認ください。古着屋購入時より、裾が短めにリメイクされてます。全て一点限りです！選りすぐりのオススメアイテムを格安で販売致しております！コメント無しの即購入も大歓迎です。この他沢山レアなアイテムを販売中です。是非合わせてご覧ください！サイズは記載の詳細サイズでよくご確認ください。海外企画の場合は、サイズ感が色々です。ヴィンテージ等はサイズ感が小さい場合があります。ご注意下さい。#ヴィンテージ#アーカイブ#常田大希#あいみょん#カートコバーン#柴田ひかり#在原みゆ紀#テック#古着男子#古着女子#アメリカ製#archive#ミリタリー#m65#vintage#古着#シングルステッチ#ハルキ#フェス#サブカルチャー#バンドT#ロックT



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