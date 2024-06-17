ローラゴリーニLAURA GORINIジレベスト(M)ベージュ

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●ブランド：LAURAGORINI ローラゴリーニ●商品説明：ジレベスト●色：ベージュ●商品の状態：目立った傷や汚れ無し●サイズ：タグ表記M肩幅37.5cm身幅49cm着丈76cm袖幅25.5cm素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●素材：表地ポリエステル100%裏地ポリエステル●状態：古着ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他、注意事項：キズや汚れ等は、目視で確認を行っていますが、見落としがある場合がございます。気になる方は、ご購入をお控え下さい。自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。#古着屋Modisch0927