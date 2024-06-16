MACKINTOSH PHILOSOPHY 2wayドット ブラウス　トップス紺

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マッキントッシュフィロソフィーボタンは比翼仕立てでスッキリしたデザイン丸襟とボウタイは取り外し可能、襟を外すとノーカラーで2wayに。裾と袖口にゴム入り、ホームクリーニングも可能です。●色:ネイビー×ベージュ/水玉●サイズ：タグ表記36平置き採寸(単位cm)着丈襟を除く57身幅48.5肩幅33.5袖丈52若干の誤差はご了承ください。 ●素材：写真にて記載●状態:着用数回程度特に傷汚れなく、全体的にまだまだ綺麗な状態です。◎全ての品物が自宅保管になります。記載した状態以外に小さな汚れ・シミ・傷・ほつれ等、見逃してしまう箇所があるかもしれません。細かい点など気になさる方の購入はご遠慮下さい。◎ご質問等無ければ即購入OK早い物勝ちです。◎コメント、交渉中であっても先に購入ボタンを押した方を優先させて頂きます。◎深夜、早朝もご購入頂けます。 (深夜のコメントへの返信は翌朝以降です)◎配送時は圧縮しコンパクトに畳んで発送になります。畳み皺ご容赦ください。*・゜゜・*よろしくお願い致します*・゜゜・*テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い、カジュアル