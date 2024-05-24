babaco タンクトップ　新品未着用

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※希望価格登録には対応いたしません。お値下げ希望の場合はコメントからお願いいたします。babacoのタンクトップです。タグは外してしまいましたが、新品未着用となります。babacoババコFINECOTTONリブキャミソールブルー定価14.300円税込1枚ではもちろん、レイヤードスタイルに遊び心をプラスしてくれるリブニットキャミソール。ホールガーメント仕様な為、着心地の良さも抜群。ショルダーストラップは太めのデザインで長さの調節が可能です。editforlulubaserangeエディットフォールルubyspickandspanspickandspanスピックアンドスパンienaイエナlochieロキエflowerフラワーSantaMonicaサンタモニカvintage古着used古着屋チャオパニックgrimoireグリモワールepineエピヌurbanresearchアーバンリサーチunitedarrowsユナイテッドアローズthevirsinsバージンズmarteマルテCrispクリスプkastaneカスタネwclosetダブルクローゼットAnotherEditionアナザーエディションmystickbflillillyjantiquesIENAspiaboudoir下北沢吉祥寺高円寺中目黒三軒茶屋韓国