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babaco タンクトップ　新品未着用
商品番号 V65403605748
商品名

babaco タンクトップ　新品未着用
ブランド名 ババコ
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※希望価格登録には対応いたしません。お値下げ希望の場合はコメントからお願いいたします。babacoのタンクトップです。タグは外してしまいましたが、新品未着用となります。babacoババコFINECOTTONリブキャミソールブルー定価14.300円税込1枚ではもちろん、レイヤードスタイルに遊び心をプラスしてくれるリブニットキャミソール。ホールガーメント仕様な為、着心地の良さも抜群。ショルダーストラップは太めのデザインで長さの調節が可能です。editforlulubaserangeエディットフォールルubyspickandspanspickandspanスピックアンドスパンienaイエナlochieロキエflowerフラワーSantaMonicaサンタモニカvintage古着used古着屋チャオパニックgrimoireグリモワールepineエピヌurbanresearchアーバンリサーチunitedarrowsユナイテッドアローズthevirsinsバージンズmarteマルテCrispクリスプkastaneカスタネwclosetダブルクローゼットAnotherEditionアナザーエディションmystickbflillillyjantiquesIENAspiaboudoir下北沢吉祥寺高円寺中目黒三軒茶屋韓国
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