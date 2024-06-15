新品 マイケルコース MICHEAL KORS 三つ折り財布 シグネチャーバニラ ...

新品マイケルコースMICHEALKORS三つ折り財布シグネチャーバニラ⭐️付属品付き新品（保存袋、ケアカード付き）⭐️定価28,600円⭐️コメント無し購入歓迎⭐️即日発送■サイズ：約高さ7x幅9.5xマチ3.5cm ■重 さ：約100g■仕 様：開閉：ホック式 内側：札入れ1,カードポケット3 外側：ホック小銭入れ1■素 材：PVC×レザー■カラー：シグネチャーバニラ■付属品：保存袋、ケアカード★プレゼント用の方、以下ご対応可能です。ご希望の方はコメントお願いいたします。・マイケルコースメッセージカード無料・マイケルコースショップ袋＋110円・マイケルコースギフトボックス＋220円※お安く出品させていただいておりますため、お値下げ交渉はご遠慮いただけますと幸いです。#ヴィヴィアン#ディーゼル#バッグ#通勤#おしゃれ#新入社員#新生活#ケイトスペード#マイケルコース#フルラ#トリーバーチ#アナスイ#プレゼント#ポロ#ラルフローレン#レディース#限定#コーチ#マークジェイコブス#財布#春#新生活#トート#ママ財布形/開け口···三つ折り財布形/開け口···ミニ財布(ミニウォレット)財布形/開け口···三つ折り、ミニ財布(ミニウォレット)



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