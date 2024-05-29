【美品】◇フェラガモ◇ ヴィンテージ / ブラック / ヴァラリボン 折り財布

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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■説明文、画像をよくよくご確認くださいませ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■※※※大幅値下げはお断りしております※※※この度は数多くの出品者の中からご覧いただき誠に有難うございます。■不動の人気「ヴァラリボン」です。■ブラックレザーですので、末長くご使用頂けます。■シックなブラックカラーですのでゴールドの金具が際立ってます。■ヴィンテージにもかかわらず状態は【美品】ですので安心してご使用頂けます。■ハイブランドの高級財布を持つことで、ハイセンスな雰囲気を演出できます。【状態】・外側■【美品】ですので問題ございません。こちらは【美品】ですが、店頭で並んでいるような完璧な状態ではございませんので、神経質な方やご理解無い方のご購入はご遠慮下さい。※状態は画像をよくご確認くださいませ。・内側【美品】ですので問題ございません。【購入】・約20年前に京都の高島屋で購入。【シリアルナンバー】・224074【素材】・レザー【サイズ】縦約12㎝×横約12.3㎝×厚さ2㎝【形状】・Wホック折り財布【仕様】・札入れ×1・オープンポケット×2・カードポケット×8・小銭入れ×1【ご購入前のご注意】※1モニターにより、色の見え方が実際の商 品と異なることがございます。※2即購入された場合は説明文と画像をご確認いただき、ご納得頂いた上でのご購入と判断させていただきます。サ◯C61220722あええかい