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ラプンツェル コスプレウィッグ Dハロ 被り物 髪飾り 花
商品番号 A67488756769
商品名

ラプンツェル コスプレウィッグ Dハロ 被り物 髪飾り 花
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,708 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♡即日発送♡送料無料♡無言購入OK✿.•¨•.¸¸.•¨•.¸¸❀✿❀.•¨•.¸¸.•¨•.✿ディズニープリンセスが大好きな方に特にオススメです！簡単に装着するだけでお花がたくさんの素敵なあの有名なシーンのラプンツェルに大変身できちゃいます✨✿.•¨•.¸¸.•¨•.¸¸❀✿❀.•¨•.¸¸.•¨•.✿❁商品について✔︎︎︎︎サイズ全長約120cm周囲フリーサイズ●お花が10個ついております裏面がクリップピンになっており挟むだけでお好きな所につけることができます！●高温対応している毛質なのでアイロンでアレンジ可能です⭐️(120度以下の設定にしてください)●クオリティが高いのでDハロやコスプレ撮影にも最適です♪
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