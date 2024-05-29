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コーチ ストール マフラー
商品番号 Q21840644597
商品名

コーチ ストール マフラー
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コーチのストールになります生地感的にマフラーよりは軽い感じです色も鮮やかですし、シルクも入っているので高級感もありです^_^多少毛玉もあるので古着というのをご理解いただいた上ご購入よろしくお願い致します質問等ありましたら気軽にお声掛け下さい返品交換は受け付けておりません
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