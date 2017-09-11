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新品　未使用　マークジェイコブス　Marc Jacobs トートバッグ　ピンク
商品番号 W29035089464
商品名

新品　未使用　マークジェイコブス　Marc Jacobs トートバッグ　ピンク
ブランド名 マークバイマークジェイコブス
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マークジェイコブスのトートバッグです。いただいたお品なのですが、自分では使用しないので出品いたします。入手後、写真撮影時以外は、袋に入れて丁寧に保管していますが、あくまでも素人の自宅保管ですので、その点はご留意ください。[ブランド]・マークジェイコブス・MarcJacobs[素材]・コットン・スエード（本体上部のベルト部分）[カラー]・ピンク[サイズ]・高さ：約26cm・横幅：約45cm・マチ：約11cm・持ち手長：約45cm（素人の採寸ですので若干の誤差はご容赦ください。）#マークジェイコブス#MarcJacobs#トート#トートバッグ#ピンク#PINK#コットン素材...綿(キャンバス/帆布)、スエード
http://narcologia.ru/goods/freshman444256.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei530871.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome74143.html
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