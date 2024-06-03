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エルメス シルク スカーフ カレ90 SUR MON NUAGE 私の雲正規品
商品番号 L30695855265
商品名

エルメス シルク スカーフ カレ90 SUR MON NUAGE 私の雲正規品
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 21,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プレゼントとしていただいたもので、レシート以外に全ての付属品が付いております。写真撮影のために、本日リボンを外し、初めてスカーフを広げました。タグもそのまま付いており、伊勢丹新宿エルメスショップのカードに購入日もご確認できます。【商品】エルメス（HERMES）シルクスカーフカレ90SURMONNUAGE私の雲【カラー】クレーム/ブルーシエル/オレンジ【素材】シルク100%【サイズ】W約88cmxH約88cm【管理番号】003900S07【付属品】外箱、紙袋、ブランドタグ、リボン、プチカタログ、エルメス伊勢丹新宿ショップカードすり替え防止につき、返品はお断りさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/subtropical335401.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant175282.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle11925.html
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