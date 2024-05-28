LAURA ASHLEY LauraAshley フラワーロングワンピース

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LAURAASHLEYLauraAshleyローラアシュレイ occasion ワンピースロングフレア花柄 マキシノースリーブフラワー大人グレーオケージョン 洗濯可着丈120♡着丈120センチのロング丈ワンピース✨♡お写真だと黒地にフラワー柄に見えますがグレー地なのでやわらかい印象でとっても素敵な大人上品ワンピースです✨カーディガンを羽織れば秋まで着られるお色味です。3枚目画像が近いお色になります☆♡トップス部分もふんわりしているのでベルト無しでも綺麗に着用可能です。もちろんベルトもお付けします☆◇size◇表記9(M相当)平置採寸 身幅 約44 ウエスト 約36 着丈(肩～) 約120 袖丈 約4.5◇ふんわりしているのでインナー部分を採寸しています。※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください袖丈···半袖カラー···グレー柄・デザイン···花柄季節感···春季節感···春、秋季節感···春、夏、秋