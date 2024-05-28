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Alexander Wang CARTER プラットフォーム アンクルブーツ新品
商品番号 Y86821686728
商品名

Alexander Wang CARTER プラットフォーム アンクルブーツ新品
ブランド名 アレキサンダーワン
特別価格 税込 15,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・つま先部分にゴールドのメタルレタリングロゴ入り・伸縮性のあるサイドインサート・ウェビング仕上げのバックプルタブ・内側はレザー・ラバーソール・素材：牛革90%PL10％・ヒール：約7cm・プラトー：約5,5cm・サイズ：36（23cm）・付属品：箱海外専門店で購入しますお品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。写真は実物です。並行輸入品にご理解いただけると助かります。不安な方は正規店でのご購入お願いいたします。
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