Alexander Wang CARTER プラットフォーム アンクルブーツ新品

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商品詳細
・つま先部分にゴールドのメタルレタリングロゴ入り・伸縮性のあるサイドインサート・ウェビング仕上げのバックプルタブ・内側はレザー・ラバーソール・素材：牛革90%PL10％・ヒール：約7cm・プラトー：約5,5cm・サイズ：36（23cm）・付属品：箱海外専門店で購入しますお品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。写真は実物です。並行輸入品にご理解いただけると助かります。不安な方は正規店でのご購入お願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/perpetual951446.html
http://narcologia.ru/goods/influenza934493.html
http://narcologia.ru/goods/reflector765864.html
Alexander Wang (アレキサンダーワン) ミドルブーツ レディース
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alexanderwang アレキサンダーワング CARTER レザー プラットフォーム ...
新品Alexander Wang CARTER プラットフォーム アンクルブーツ-
Alexander Wang - 新品☆アレキサンダーワン CARTER プラットフォーム ...
Alexander Wang Carter Platform Ankle Boots (Alexander Wang ...