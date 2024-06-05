JERRZEES プリントTshirt インポート Sサイズ

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■□#レトロカジュアル古着□■JERRZEES【YOSEMITE】プリントTシャツ濃いめのショッキングピンクのボディにラメのプリントです。コーディネートの差し色におすすめです☆【サイズ】肩幅約41㎝身幅約45㎝着丈約68㎝袖丈約18㎝タグ表記S【素材】コットン【状態】プリントやや掠れありその他に目立つ傷や汚れはありません。※出品しているアイテムは中古品/自宅保管です。見落としているダメージや、古着特有の匂いや皺などがある場合があります。※写真の色は光の加減、スマホやPCの画面によって誤差があります。※らくらくメルカリ便からゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます。※お品物や発送方法についてご質問がありましたらお気軽にコメントを下さい★【関連キーワード】原宿下北沢高円寺VintageヴィンテージレトロmadeinUSAジャージーズアメリカンカジュアルストリート個性派1990s2000sY2Kご当地海外幾何学フェス柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ピンク袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏