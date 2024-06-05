プープレ　お花モチーフ後ろあきブラウス　クロ

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好きに 新品未使用❗️ Classic Tweed Belted Dress ひざ丈ワンピース ...

１７６００円素材...麻カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...その他季節感...夏お花刺繍モチーフを立体的に縫い付けたブラウス。清々しい爽やかな麻の生地を選びました。ぷっくりとしたレトロなかたちのお花刺繍モチーフや、ピンタックを施したブラウスは１枚で着用しても目を惹き、また柄もののワンピースやボトムと合わせても着られます。《公式より》着丈48cm／肩幅62cm／身幅63cm／袖丈15.5cm後ろはスナップ式。麻１００％２０２３年発売商品です。他にもアンビデックス系列商品出品中です。→#みにみに服#ビュルデサボン#アンビデックス#アトリエドゥサボン#シャンブルドゥシャーム#パーリッシィ#ドットアンドストライプスチャイルドウーマン#ユニ#チャイルドウーマン#フィグロンドン#アイアムアイインファクト