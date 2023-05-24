クミキョク　KUMIKYOKU　トップス　ブラウス　アンゴラ混　オレンジ♥

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商品詳細
S.803✨お得な情報はプロフィールをご覧くださいませᵗᑋᵃᐢᵏᵞᵒᵘ*✨気になる商品にいいねをしていてだければコメント欄にてSALEアナウンスさせていただくことがあります✨✨٭•。❁。.*・゜ .゜・*.❁。.*・٭•。٭○商品説明目立った傷や汚れ等はございませんので、これからも永くご愛用いただけるかと思います(⑅•ᴗ•⑅)◜..°♡----------------------------------------------○表記サイズ/2○平置きサイズ着丈【 56㌢ 】身幅【 36㌢ 】肩幅【 29㌢ 】袖丈【 46㌢ 】◎数字表記のサイズは【フリーサイズ】を選択しております。予めご了承くださいませm(__)m----------------------------------------------Yumiのお洋服はこちらからご覧ください(*^^*) #Yumiのトップスとアウター出品商品一覧
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