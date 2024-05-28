snidel オーガンジーシースルーブラウス

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商品詳細
スナイデルのオーガンジーシースルーブラウスになります♡数回着用後、自宅保管していました☺︎美品ですが中古品の為神経質な方はお控え下さい。とっても可愛いです♪着用しているとよく可愛いと言って頂いていました♡
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