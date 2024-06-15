スピックアンドスパン☆ブラウス

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商品閲覧ありがとうございます。今年春に購入したブラウスになります。袖のレースがアクセントになってとても可愛いです。目立つ傷や汚れはありませが、中古品としてご理解頂ける方宜しくお願い致します色···ホワイト袖丈···長袖テイスト・シーン···大人可愛い柄・デザイン···無地/ワンポイント、レース、レース素材···コットン(綿)