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Deuxieme class LALA VIE/ララヴィ 別注キャミソール 38
商品番号 B75696359417
商品名

Deuxieme class LALA VIE/ララヴィ 別注キャミソール 38
ブランド名 ドゥーズィエムクラス
特別価格 税込 5,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DeuxiemeClasse【LALAVIE/ララヴィ】キャミソール新品未使用タグ付き店舗で購入しました。お探しの方いかがでしょうか。カラーブラックサイズ38LALAVIE別注キャミソール。ランジェリー感なく日常に着られる拘りぬいて作ったインナーシリーズ。カーディガンやシャツを羽織ってさりげなく覗くストラップの華奢さもポイント。イタリアから取り寄せたストラップにゴールドの華奢な金具の品の良さ。洗練されたデザインだからこそ自信をもって隠さずに着られる1枚です。色違いも出品しています。
http://narcologia.ru/goods/kindness596105.html
http://narcologia.ru/goods/calling708150.html
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Deuxieme class LALA VIE/ララヴィ 別注キャミソール 38
追加【LALA VIE/ララヴィ】 キャミソール（チューブトップ）｜Deuxieme ...

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追加【LALA VIE/ララヴィ】 キャミソール（チューブトップ）｜Deuxieme ...

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追加【LALA VIE/ララヴィ】 キャミソール（チューブトップ）｜Deuxieme ...

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