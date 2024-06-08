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2023SS PHEENY フィーニー　Seer waffle N/S
商品番号 J62191057214
商品名

2023SS PHEENY フィーニー　Seer waffle N/S
ブランド名 フィーニー
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。今期のPheenyのシアーワッフル素材のノースリーブです。お色はブラック。程よい透け感で、暑い日が続くこの時期にぴったりです。ブラックは人気で、発売されてすぐに売り切れていました。着用回数は3回で、その都度ホームクリーニングしました。目立つダメージはありませんが、ユーズド品ですので、ご理解のある方のみお願い致します。購入価格は15400円でした。※実物写真4、5枚目『綿にナイロンの糸をカバーリングした糸で編んだ特殊なワッフル素材。シアー感と凹凸のある生地です。ナイロンが入る事で、薄くてもダレずにキックバックの良い仕上がりになっています。肌への接着面が少なく、サラッと着心地の良い素材です。生地の膨らみにより、体からふわっと離れるようなシルエット。アームホールを深めに設定し、抜け感のあるデザインに。真夏にぴったりの一枚。』【色】ブラック【サイズ】FREE【素材】コットン70％ナイロン30%
http://narcologia.ru/goods/evaporation927724.html
http://narcologia.ru/goods/traverse653726.html
http://narcologia.ru/goods/pompous605923.html
Seer waffle N/S - white
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PHEENY/SEER WAFFLE N/S(BLACK)
PHEENY/SEER WAFFLE N/S(BLACK)
PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE)
PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE)
PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE)
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2023 S/S】【PHEENY / フィーニー】-
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PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE)
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PHEENY（フィーニー）PS23-CS09 Seer waffle dolman S/Sの通販 ...
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完売の予感！2023SS PHEENY(フィーニー)新作アイテム！
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PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE)
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完売の予感！2023SS PHEENY(フィーニー)新作アイテム！
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Seer waffle N/S - white
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完売の予感！2023SS PHEENY(フィーニー)新作アイテム！
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