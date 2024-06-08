2023SS PHEENY フィーニー　Seer waffle N/S



Seer waffle N/S - white Seer waffle N/S - white



Seer waffle N/S - white Seer waffle N/S - white



Seer waffle N/S - white Seer waffle N/S - white



PHEENY/SEER WAFFLE N/S(BLACK) PHEENY/SEER WAFFLE N/S(BLACK)



PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE) PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE)



PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE) PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE)



2023 S/S】【PHEENY / フィーニー】- 2023 S/S】【PHEENY / フィーニー】-



PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE) PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE)



PHEENY（フィーニー）PS23-CS09 Seer waffle dolman S/Sの通販 ... PHEENY（フィーニー）PS23-CS09 Seer waffle dolman S/Sの通販 ...



完売の予感！2023SS PHEENY(フィーニー)新作アイテム！ 完売の予感！2023SS PHEENY(フィーニー)新作アイテム！



PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE) PHEENY/SEER WAFFLE N/S(WHITE)



完売の予感！2023SS PHEENY(フィーニー)新作アイテム！ 完売の予感！2023SS PHEENY(フィーニー)新作アイテム！



Seer waffle N/S - white Seer waffle N/S - white



完売の予感！2023SS PHEENY(フィーニー)新作アイテム！ 完売の予感！2023SS PHEENY(フィーニー)新作アイテム！



2023 S/S】【PHEENY / フィーニー】- 2023 S/S】【PHEENY / フィーニー】-

ご覧頂きありがとうございます。今期のPheenyのシアーワッフル素材のノースリーブです。お色はブラック。程よい透け感で、暑い日が続くこの時期にぴったりです。ブラックは人気で、発売されてすぐに売り切れていました。着用回数は3回で、その都度ホームクリーニングしました。目立つダメージはありませんが、ユーズド品ですので、ご理解のある方のみお願い致します。購入価格は15400円でした。※実物写真4、5枚目『綿にナイロンの糸をカバーリングした糸で編んだ特殊なワッフル素材。シアー感と凹凸のある生地です。ナイロンが入る事で、薄くてもダレずにキックバックの良い仕上がりになっています。肌への接着面が少なく、サラッと着心地の良い素材です。生地の膨らみにより、体からふわっと離れるようなシルエット。アームホールを深めに設定し、抜け感のあるデザインに。真夏にぴったりの一枚。』【色】ブラック【サイズ】FREE【素材】コットン70％ナイロン30%