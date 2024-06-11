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【COACH / コーチ】トートバッグ デニム コーラルピンク
商品番号 S30297958375
商品名

【COACH / コーチ】トートバッグ デニム コーラルピンク
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。実家を整理していたら出てきました。以前母が使用していたものです。コーチ鳥取丸由にて購入したそうです。▪️商品：ショルダーバッグ▪️ブランド：COACH/コーチ▪️サイズ：(約)素人採寸の為縦30㎝横45㎝マチ14㎝▪️状態：細かい傷や角スレなどがあります。写真にてご確認をお願い致します。※気になる点がある神経質な方は購入を御遠慮願います。※見落としで説明には無く、画像にて確認できるものもございますので、状態は画像にてご確認後、納得の上ご購入をお願いいたします。mk
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