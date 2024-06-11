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miumiu ミニウォレット
商品番号 S35230203572
商品名

miumiu ミニウォレット
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

miumiuのリボンモチーフのお財布です！発売してすぐに売り切れてしまった大人気の二つ折り財布です。小銭入れのところは黒ずんでしまい、角スレもあります(3.4枚目参照)miumiuらしいソフトカーフスキンなので、触り心地が柔らかくしっとりした革です。
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