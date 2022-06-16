ミニ密壇、二段　　携帯用

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日本製ヒノキミニ一面器セットなど全て楽々収納が可能！こんなミニ密壇を探していませんか？どこへ行ってもすぐご自分のお好きな作法が出来る、そんな理想なミニ密壇が生まれました。(⁎ᵕᴗᵕ⁎)4種類の本尊様の仏像も特別に注文したので、思い存分に四度加行することが出来ます。また読経などにも最適なミニ密壇になりますので、僧侶の方をはじめ、普通在家の方にも幅広い範囲でのご利用もいいでしょう！^_^収納は二段になってますので、ミニ一面器以外に香合やおりんや経本なども全ての四度加行の道具などが楽々収納することが出来ます。仏具は全てサンプルです((o(*゜▽゜*)o)))参考価額33万円でした。仏具は全て参考用です、よろしくお願い致します！