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茶道具　安南染付　花文　盒子　黒田陶々庵極箱 V　3862
商品番号 O31992927871
商品名

茶道具　安南染付　花文　盒子　黒田陶々庵極箱 V　3862
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 8,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約５cm　幅約６．２cm欠けが見受けられます。（画像6枚目）土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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