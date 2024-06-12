【美品】CULLNI クルニ トートバッグ ブラック 黒 ユニセックス ゴールド

●アイテム美品CULLNIクルニトートバッグブラック黒ユニセックスゴールド●サイズ縦約42cm横約37cmマチ約12cmショルダー約58cm平置き実寸。着画はお断りいたします。●状態目立った汚れ等はなくまだまだ永くご愛用頂ける状態です。神経質な方は購入お控えください。●カラーブラック●発送は折りたたんで発送させて頂きます。宜しくお願い致します。



BG-003 Leather Pocket Canvas Tote



BG-010 / Eco Tote Bag



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