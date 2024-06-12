スヌーピーコラボ二つ折り財布(MARC JACOBS)

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商品詳細
【マークジェイコブス:スヌーピーコラボ財布】お値下げは要相談です。参考価格:27,500円 税込○カラー正面:白裏面:青中:黒○サイズ幅(約)15cmマチ(約)3cm高さ(約)9cm持ち運びのしやすいサイズで、小さいバッグにも丁度いいです。○内ポケット数カードポケット×10、札入れ×1、小銭入れ×1、その他ポケット×4○ブランドマークジェイコブスジェイコブスMarcJacobsmarkjacobs
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