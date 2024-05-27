ジョンストンズ カシミア大判ストール☆ グレースチュワート新品未使用

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商品情报：ジョンストンズイギリス王室御用達ブランドJohnstonsのカシミア100%大判ストールです！こだわりのカシミア100%素材でごわつかずしっとりとした高級感のある肌触り♪派手すぎない落ち着いた色合いで年齢や性別を問わずお使いいただけます。大きめですので、スポーツ観戦のひざ掛けや防寒の為の多目的な使用もおすすめです。新品未使用、タグ付きジョンストンズJOHNSTONSOFELGIN【素材】カシミヤ100%【サイズ】190cm×70cm【カラー】グレースチュワート【原産地】スコットランド製※発送前に二重検品を行なっておりますので安心してご購入ください。在庫少の為、お値下げは不可でお願い致します。\u003cm(__)m\u003e