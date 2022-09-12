adidas Originals 新品 長袖ポロシャツ アディダスオリジナルス

新品未使用タグ付きです。これからの季節にぴったりです。完売品。商品の特徴●ルーズフィット●フロントボタン/リブ仕上げの折り襟●ポリエステル100%（スペーサー）●裾にスリット●リブ仕上げのカフ●スリーストライプス（3本線ライン）を配置●用途：スポーツウェア、部活、アスレジャー、スポーツミックス、通学に●商品番号：IM4457(ブルー)【サイズ】メンズMMEDIUM:身幅55肩幅50着丈69そで丈62ネイビー紺ブラック黒イエロー黄色オレンジトラックジャケットポロシャツトレフォイルメンズレディース韓国k-popblakpink袖丈...長袖柄・デザイン...無地カラー...ブルー袖丈...長袖季節感...春,夏,秋,冬



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