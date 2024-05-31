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ツモリチサト　カットソー　どんぐり　ライオン
商品番号 I51000897392
商品名

ツモリチサト　カットソー　どんぐり　ライオン
ブランド名 ツモリチサト
特別価格 税込 1,755 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。現在は受注生産品となってしまったツモリチサトのカットソーの出品です。どんぐり×ライオンの柄でツモリチサトならではの世界観が満載です。大切に着ていたので特記するべき傷もなく、毛100%ですが毛玉もありません。ご質問等あればご連絡ください。よろしくお願いします。毛　100%
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