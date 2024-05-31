ツモリチサト　カットソー　どんぐり　ライオン

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。現在は受注生産品となってしまったツモリチサトのカットソーの出品です。どんぐり×ライオンの柄でツモリチサトならではの世界観が満載です。大切に着ていたので特記するべき傷もなく、毛100%ですが毛玉もありません。ご質問等あればご連絡ください。よろしくお願いします。毛 100%
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http://narcologia.ru/goods/calling947850.html
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