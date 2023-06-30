キョロちゃん切手型時計スタンプス☆森永チョコボール ...

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2004年くらいに森永製菓鶴見工場へ見学に行き、売店でおっちゃんに「コレは製造数が少なくてすごくレアなんだよ」と薦められて、単体も高価だったけど、全種類購入したものです。使うことができず、そのまま永くボックス内に保管してました。電池は切れてます。古いものだとご了承頂ける方はよろしくお願い致します。