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キョロちゃん切手型時計スタンプス★森永チョコボール
商品番号 G96056694535
商品名

キョロちゃん切手型時計スタンプス★森永チョコボール
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2004年くらいに森永製菓鶴見工場へ見学に行き、売店でおっちゃんに「コレは製造数が少なくてすごくレアなんだよ」と薦められて、単体も高価だったけど、全種類購入したものです。使うことができず、そのまま永くボックス内に保管してました。電池は切れてます。古いものだとご了承頂ける方はよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/response968442.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose271140.html
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