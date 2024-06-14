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洋服の青山　レディースワイシャツ　ノーアイロン　長袖
商品番号 U92852988394
商品名

洋服の青山　レディースワイシャツ　ノーアイロン　長袖
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 1,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色···ホワイト洋服の青山で就活のために何枚か購入しましたが、こちはら使用しなかった為出品します。サイズは7です洗濯後ハンガーにかけているだけで、ほんとにノーアイロンでいけます。自宅保管にご理解のある方よろしくお願いします。
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